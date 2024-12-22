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Iraklı Türkmenler Erciyes'te İlk Defa Karla Buluştu

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Kayseri'ye kamp için gelen Iraklı Türkmenler, Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk defa kar görmenin heyecanını yaşayarak türküler söyleyip oyunlar oynadılar. Türkmenler, karın tadını çıkararak eğlenceli anlar geçirdi.

Kayseri'ye kamp için gelen Iraklı Türkmenler, Erciyes'te ilk defa kar görünce türkü söyleyip oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Irak'ın Kerkük şehrinden kamp için Erciyes'e gelen Türkmenler, hayatlarında il defa bu kar gördü. Karın tadını çıkarmak isteyen Türkmenler, kar üzerinde türküler söyleyerek oyunlar oynadı. Erciyes'e gelen Haydar Ali; "Irak Kerkük'ten 40 kişiye yakın geldik, maçlarımız var. İlk defa bu kadar kar gördük, çok güzel. Çok memnun kaldık" dedi. Ali Yayçılı ise; ilk defa kar gördüklerini kaydederek çok eğlendiklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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