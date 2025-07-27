Irak'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 7 Kentte Resmi Tatil İlan Edildi

Irak'ta dünden bu yana etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kentte resmi tatil edilirken, bazı kentlerde ise mesai saatleri kısaltıldı.

Irak'ta dünden bu yana etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet önlem aldı. Başta başkent Bağdat olmak üzere ülkenin özellikle güney ve orta kesimlerinde hava sıcaklığı 52 dereceye ulaştı. Hükümet, aşırı sıcaklar nedeniyle Basra, Meysan, Zikar, Vasıt, Babil, Kerbela ve Divaniye illerindeki devlet kurumlarında resmi tatil ilan ederken, bazı illerde ise vatandaşların sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerini kısalttı.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının yarın zirveye ulaşacağını belirterek, halkı doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamaya, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Irak Meteoroloji Kurumu'ndan uyarı

Irak Meteoroloji Kurumu Sözcüsü Amir el-Cabiri, sıcak hava dalgasının salı gününe kadar devam edeceğini, ardından sıcaklıkların kademeli olarak düşmeye başlayacağını açıkladı.

Meteoroloji verilerine göre, ülkenin orta ve güney kesimlerindeki 10 ilde sıcaklık 50 ila 52 derece arasında seyrederken, kuzey illerinde bu değerlerin 44 ila 49 derece arasında değiştiği bildirildi.

Irak'ta 16 saati bulan elektrik kesintileri

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle elektrik altyapısı yetersiz kalırken, birçok bölgede 16 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor. - ERBİL