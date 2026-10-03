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Irak Petrol Tankerleri Şirketi, Hürmüz'den ilk kez 2 milyon varil ham petrol taşıdı

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Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra ilk kez 2 milyon varil ham petrolü Hürmüz Boğazı üzerinden taşıdı. Genel Müdür Ali Kays Abdülcabbar, filoyu büyütmek için yeni tanker alım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Irak Petrol Tankerleri Şirketi, onlarca yıl sonra ilk kez 2 milyon varil ham petrolü çok büyük bir petrol tankeriyle Hürmüz Boğazı üzerinden taşıdı.

Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığına ilişkin hareketlilik sürerken, Irak'tan bölgedeki enerji trafiğini yakından ilgilendiren bir adım geldi. Irak Petrol Tankerleri Şirketi, 2 milyon varil ham petrolü çok büyük bir petrol tankeriyle Hürmüz Boğazı üzerinden taşıdı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, operasyonun onlarca yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk taşıma olduğu belirtildi.

Irak Petrol Tankerleri Şirketi Genel Müdürü Ali Kays Abdülcabbar, şirketin filosunu büyütmek ve bölgedeki deniz taşımacılığı şirketleriyle rekabet gücünü artırmak için yeni ham petrol tankerleri satın alma çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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