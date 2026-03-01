Haberler

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
Güncelleme:
Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ay başına kadar askıya aldığını açıkladı. Bilet sahipleri mevcut biletlerini dondurabilecek, değişiklik ve iade işlemlerinde ceza uygulanmayacak.

Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ay başına kadar askıya aldı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkiledi. Irak Havayolları, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle tüm uçuşlarını gelecek ayın başına kadar askıya aldı.

IRAK TÜM UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Havayolu, rezervasyon sistemini 1 Nisan tarihine kadar tüm hatlarda kapatarak, bilet satışları ve rezervasyon işlemlerini tamamen durdurdu.

Bileti olan yolcuların mevcut biletlerinin dondurulacağını ve daha sonra kullanılabileceğini aktaran havayolu, ayrıca rezervasyon değişikliği veya iade işlemlerinde uygulanan para cezalarının uygulanmayacağının ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

