iPhone 16 Satışa Sunuldu, Uzun Kuyruklar Oluştu

Ünlü telefon markası iPhone'nun 16 serisi İstanbul'un Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde satışa sunuldu. Gece saatlerinde başka ilçelerden, hatta şehirlerden gelen vatandaşlar, mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyaca ünlü cep telefonu markası Apple'ın iPhone 16 modeli Kadıköy ve Üsküdar'da dün sabah saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden gelen vatandaşlar yeni çıkan telefon modelini alabilmek için mağazalara akın etti. Gece saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya giren ve saatlerce bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"Tek bir tuş değiştirerek yeni model tanıttılar"

Yeni çıkan telefonu alan Mehmet Akyıldız, "Telefona bakınca sadece kamera butonu değişmiş. İşlemcisi değişmiş. 15 Pro Max ile kasası aynı, herhangi bir değişiklik yok. Biz Güngören'den geldik, 07.00'de buradaydık. Ancak bir tane alabildik. Umarım insanlar memnun kalır" dedi. Hayri Ak isimli bir vatandaş ise, "Apple'dan daha iyi bir şey beklerdim. Tek bir tuş değiştirerek yeni model tanıttılar. Fakat yine rağbet gördü. Ben de üç tane aldım. Renkleri güzel ama daha iyisini beklerdim. Gaziosmanpaşa'dan geldim, saat 06.00'da buradaydım. Randevu sistemiyle çalışıyorlarmış. Yoğunluktan ancak sıra geldi" diye konuştu. - İSTANBUL