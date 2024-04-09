İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, 100 çocuğa bayramlık ulaştırdı

Zonguldak'ta faaliyet gösteren İnsanlık İçin Elden Ele Derneği bayram öncesi yaklaşık 100 çocuğa bayramlık ulaştırarak onları sevindirdi.

Yaptığı sosyal yardımlarla bilinen dernek, Ramazan Bayramı öncesi bir çocuğu sevindirdi. Derneğe başvuran ailelerin çocuklarına bayramlıklarını temin eden İnsanlık İçin Elden Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bilgin Bayat "Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı sevindirdik. Bize gelen bağışlar ve aynı zamanda bağışçı ve hayırseverlerle çocuklarımızı buluşturarak bayram öncesi yaklaşık 100 çocuğumuza bayramlık temin ettik. Çocuklarımızı bizzat mağaza götürerek istedikleri bayramlıkları aldık veya alımına vesile olduk. Bu güzelliğe ortak olan destek veren tüm hayırseverlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile sonuna geldiğimiz Ramazan ayında yapılan tüm ibadetlerin kabul olması dileğiyle Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramınıkutluyorum" dedi. - ZONGULDAK