İnönü Üniversitesi'nde SOLOTÜRK Hava Gösterisi Büyüledi

(MALATYA)- İnönü Üniversitesi'nin 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen SOLOTÜRK gösterisi, üniversite kampüs alanında gerçekleştirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibi tarafından gerçekleştirilen hava gösterisi, üniversite kampüs alanında binlerce kişinin katılımıyla büyük bir ilgiyle izlendi.

Gökyüzünde sergilenen akrobatik hareketler, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Jetin yüksek hızla gerçekleştirdiği dalışlar, ani manevralar ve dumanlı geçişler, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Bazı izleyiciler gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları alkışlarla gösteriye tempo tuttu.