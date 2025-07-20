İnegöl'de Mağaza, 1 Kamyon Ücretsiz Karpuz Dağıttı

İnegöl'de Mağaza, 1 Kamyon Ücretsiz Karpuz Dağıttı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş mağazası, 12 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtarak büyük ilgi gördü. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu ve insanlar sıcak yaz günlerinde bu jestten memnuniyetlerini dile getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş mağazası, dikkat çekici bir kampanyaya imza atarak müşterilerine 1 kamyon dolusu ücretsiz karpuz dağıttı.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde hizmet veren mağazada gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 12 ton karpuz ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu. Karpuz dağıtımı haberini duyan vatandaşlar mağaza önüne akın etti. Kısa sürede büyük bir kalabalığın toplandığı dağıtım alanında zaman zaman izdiham yaşandı. Vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde böylesi bir jestin oldukça sevindirici olduğunu belirterek, mağaza yetkililerine teşekkür etti.

Mağaza yöneticileri ise kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü ve bu tür etkinlikleri zaman zaman tekrarlamayı düşündüklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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