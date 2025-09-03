Haberler

İnegöl'de Gençten Sosyal Deney: 'Namaza Başladım, Korna Basın!'

İnegöl'de Gençten Sosyal Deney: 'Namaza Başladım, Korna Basın!'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, aracının arka camına yazdığı mesajla trafikte sosyal deney gerçekleştirdi. 'Namaza başladım, kutlamak için korna basabilir misin?' yazısıyla yola çıkan Hamit Eroğlu, sürücülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç sosyal deney amaçlı kullandığı aracın arka camına "Namaza başladım, kutlamak için korna basabilir misin?" şeklinde yazı yapıştırdı. Yüzlerce kişi trafikte korna çalıp genci tebrik etti.

İnegöl'de yaşanan ilginç olayda, sosyal medyasında değişik konular hakkında vatandaş görüşlerine yer veren Hamit Eroğlu isimli genç kullandığı aracın arka camına "Namaza başladım, kutlamak için korna basabilir misin?" şeklinde yazı yapıştırıp vatandaşın tepkisini ölçmek için yollara düştü.

Trafikte aracın arka camındaki yazıyı gören bir çok sürücü korna çalıp camlarını açarak genci tebrik etti. Sürücülerin arasında kardeşim sakın bırakma o seni asla bırakmaz, hayırlı mübarek olsun, her işin başı namaz şeklinde yorumlar yapanlar da oldu. Eroğlu sosyal deney sonrası vatandaşların namaza olan düşkünlüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.