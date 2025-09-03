İnegöl'de Gençten Sosyal Deney: 'Namaza Başladım, Korna Basın!'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç sosyal deney amaçlı kullandığı aracın arka camına "Namaza başladım, kutlamak için korna basabilir misin?" şeklinde yazı yapıştırdı. Yüzlerce kişi trafikte korna çalıp genci tebrik etti.

İnegöl'de yaşanan ilginç olayda, sosyal medyasında değişik konular hakkında vatandaş görüşlerine yer veren Hamit Eroğlu isimli genç kullandığı aracın arka camına "Namaza başladım, kutlamak için korna basabilir misin?" şeklinde yazı yapıştırıp vatandaşın tepkisini ölçmek için yollara düştü.

Trafikte aracın arka camındaki yazıyı gören bir çok sürücü korna çalıp camlarını açarak genci tebrik etti. Sürücülerin arasında kardeşim sakın bırakma o seni asla bırakmaz, hayırlı mübarek olsun, her işin başı namaz şeklinde yorumlar yapanlar da oldu. Eroğlu sosyal deney sonrası vatandaşların namaza olan düşkünlüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi. - BURSA