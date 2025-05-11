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INC Türkiye Fındık Rekoltesini Açıkladı: Fındık Fiyatları Düşüşe Geçti

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Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi, Türkiye'nin 2025 yılı fındık rekoltesini 610 bin ton olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından serbest piyasada fiyatlar 220 liradan 180 liraya geriledi. Giresun fındık esnafı, tahminin gerçeği yansıtmadığını ve spekülasyon amacı taşıdığını savundu.

INC Türkiye fındık rekoltesini açıkladı, fındık fiyatları 220 liradan 180 liraya düştü

GİRESUN - Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC), 2025 yılı için Türkiye'nin fındık rekoltesini 610 bin ton olarak açıkladı. Açıklamanın ardından serbest piyasada 220 liraya kadar yükselen fındık fiyatı, 180 liraya kadar geriledi.

Giresun'un tarihi fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, INC'nin açıkladığı rekolte tahmininin gerçeği yansıtmadığını ve spekülasyon amacı taşıdığını savundu. Kankaya, "Giresun kalite 50 randıman fındık, iki gün öncesine kadar 220 liraya alıcı buluyordu. Ancak bu açıklamanın ardından fiyatlar 180 liraya kadar düştü. Son yılların en büyük tarımsal afetleri yaşanmışken, Türkiye'de sahada herhangi bir çalışma yapılmadan 610 bin tonluk bir rekolte açıklamak gerçekçi değildir. Bu durum piyasa üzerinde spekülatif bir baskı oluşturuyor" dedi.

TMO'nun fiyat güncellemesinin önüne geçildi

Kankaya, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satış politikasına da değinerek "TMO kısa süre önce stoklarındaki fındığı satışa çıkardı. Talep yoğun olunca satışlar durduruldu ve fiyat güncellemesi bekleniyordu. Ancak INC'nin bu açıklamasıyla birlikte TMO'nun fiyat güncellemesi yapmasının da önüne geçilmiş oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
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