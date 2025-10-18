İmam Bilalcan Kurtboğan, Kendi Maaşıyla Köyüne Spor ve Eğlence Tesisi Kurdu

Bolu'nun Göynük ilçesinde Himmetoğlu köyünde imamlık yapan 25 yaşındaki Bilalcan Kurtboğan, çocukların camiye ilgisini artırmak ve köy gençlerine sosyal alan kazandırmak amacıyla, kendi maaşıyla spor salonu, sinema salonu ve oyun merkezi kurdu. Kurtboğan, "Burada ben hem öğretmenlik hem de imamlık yapıyorum. Böyle olmaya da devam edeceğim" dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde görev yapan imam Bilalcan Kurtboğan (25), üç yıldır sürdürdüğü görevinde çocuklara yönelik örnek bir projeye imza attı. Camide çocukların daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kurtboğan, son olarak köyde spor salonu ve sinema salonu yapılması için kolları sıvadı. Muhtarlığın da katkısıyla atıl haldeki köyün eski okulu tadilata girdi. Yaklaşık 4 ayda büyük bir bölümü tamamlanan gençlik merkezi için Kurtboğan maaşının büyük bir bölümünü buraya ayırdı. Projede tenis masası, langırt, dart, PlayStation odası ve fitness salonu da yer alıyor.

"Çocuklar camiye gelsin diye uğraşırım"

25 yaşındaki imam Bilalcan Kurtboğan, "Himmetoğlu köyünde imamlık yapıyorum. Buraya geleli 3 sene oldu. Bu hizmete başlamamın sebebi Trabzon'da bir hocamızı görmüştüm. Caminin alt katına spor salonu yapmış. Çocuklarımıza teşvik amaçlı. Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Bende çocukları hem severim hem de çocuklar camiye gelsin diye uğraşırım. 3 senedir çocuklarımıza yarışma yapıyorum. Kuran okuma yarışmasında birinciye 15 bin lira, ikinciye bisiklet ve üçüncüye tablet veriyorum. Böyle üst üste yarışmalar yaptık. En sonunda karar verdim. Hem köyümüzün menfaati adına bir yer yapalım, o yerde spor salonu olsun, sinema salonu, oyun merkezi olsun. Hem çocuklar gelsin hem de eğlensin diye böyle bir şey kurduk. Muhtarımız da sağ olsun maddi ve manevi destek veriyor" ifadelerine yer verdi.

"Kendi maaşımla, burayı yürütüyoruz bir şekilde"

Kendi maaşıyla yapım çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Kurtboğan, "Askerden geldikten sonra buraya yoğunlaştım. 4 aydır kendi memleketime gidemiyorum. Çünkü ustalara para vermekten, malzeme almaktan gidemedim. Kendi maaşımla, burayı yürütüyoruz bir şekilde. Şu gördüğünüz yapının çoğu benim maaşımla oldu. Burası 1 senede bitmezse 2 senede biter. Ben bu yola çıkarken kendi maaşımı hesap ederek çıktım. Bu sene olmazsa bir dahaki sene olur. Bütün herkesten de ayrıca destek bekliyoruz. Binanın yarısı kırmızı-beyaz renklerinde Boluspor için. Diğer yarısı da yeşil-siyah oda Sakaryaspor için. En büyük hayalim futbolcu olmaktı, bazı engellerden dolayı olamadım. İnşallah biz bunu yapacağız. Rabbimizin bir ayeti kerimesi var, 'Her zorluktan sonra 2 tane kolaylık vereceğim' ben buna iman ettim. Burada ben hem öğretmenlik hem de imamlık yapıyorum. Böyle olmaya da devam edeceğim" dedi.

"Meselemiz Himmetoğlu köyünü daha güzel hale getirmek"

Himmetoğlu köyü Muhtarı Mehmet Kaya, "Meselemiz Himmetoğlu köyünü daha güzel hale getirmek. Köyümüzde atıl vaziyette bekleyen bir okul vardı. Bu hale getirdik hocamızla beraber. Çevre köyün gençleri de buraya geliyor. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BOLU