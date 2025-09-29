İlka Şekerleme Bozüyük Sarar AVM’deki Yeni Mağazasını Açtı

İlka Şekerleme, Türkiye genelindeki mağaza zincirine Bozüyük Sarar AVM'deki yeni şubesini ekledi. Daha önce akaryakıt istasyonunun yanında açık alanda hizmet veren mağaza, yeniden ilk yerine dönerek AVM'nin iç bölümünde kapılarını açtı.

Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü kestane şekerini Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dünya pazarına ulaştıran İlka Şekerleme, Bozüyük Sarar AVM'deki ikinci mağazasını açtı. Yeni konum, akaryakıt istasyonunun karşısındaki giriş kapısından içeri girildiğinde hemen karşıda yer alıyor.

Güvenli üretim, eşsiz lezzet

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, 26. şubenin açılışının marka için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kardelen Kestane Şekeri Bursa'nın dünyaya armağan ettiği en özel tatlardan biridir. Bu mirası yeni mağazamızla daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz" dedi. Akgün, üretim süreçlerinde hijyen ve kalite standartlarına verdikleri önemi de vurguladı.

Yaygın erişim ağı

İlka Şekerleme, 26 şubelik ağı, Türkiye genelindeki bayileri ve kardelen.com üzerinden yürüttüğü e-ticaret faaliyetleriyle tüketiciye ulaşıyor. Firma; sade, çikolatalı, antepfıstıklı, cevizli, bademli ve portakallı çeşitlerin de aralarında bulunduğu geniş ürün yelpazesini iç pazara sunarken, Cardelion markasıyla 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. - BURSA