Haberler

İlka Şekerleme Bozüyük Sarar AVM’deki Yeni Mağazasını Açtı

İlka Şekerleme Bozüyük Sarar AVM’deki Yeni Mağazasını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlka Şekerleme, Türkiye genelindeki mağaza zincirine Bozüyük Sarar AVM'deki ikinci şubesini ekleyerek, Bursa'nın meşhur kestane şekerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

İlka Şekerleme, Türkiye genelindeki mağaza zincirine Bozüyük Sarar AVM'deki yeni şubesini ekledi. Daha önce akaryakıt istasyonunun yanında açık alanda hizmet veren mağaza, yeniden ilk yerine dönerek AVM'nin iç bölümünde kapılarını açtı.

Bursa'nın coğrafi işaretli ürünü kestane şekerini Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dünya pazarına ulaştıran İlka Şekerleme, Bozüyük Sarar AVM'deki ikinci mağazasını açtı. Yeni konum, akaryakıt istasyonunun karşısındaki giriş kapısından içeri girildiğinde hemen karşıda yer alıyor.

Güvenli üretim, eşsiz lezzet

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, 26. şubenin açılışının marka için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kardelen Kestane Şekeri Bursa'nın dünyaya armağan ettiği en özel tatlardan biridir. Bu mirası yeni mağazamızla daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz" dedi. Akgün, üretim süreçlerinde hijyen ve kalite standartlarına verdikleri önemi de vurguladı.

Yaygın erişim ağı

İlka Şekerleme, 26 şubelik ağı, Türkiye genelindeki bayileri ve kardelen.com üzerinden yürüttüğü e-ticaret faaliyetleriyle tüketiciye ulaşıyor. Firma; sade, çikolatalı, antepfıstıklı, cevizli, bademli ve portakallı çeşitlerin de aralarında bulunduğu geniş ürün yelpazesini iç pazara sunarken, Cardelion markasıyla 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 352 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.