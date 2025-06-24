Ilgaz Dağı'nda Yıpranan Türk Bayrağı Değiştirildi

Kastamonu'nun 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nın Büyük Hacet Zirvesinde kış mevsiminden ötürü yıpranan Türk bayrağı, off-road tutkunları tarafından değiştirildi.

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü, Ilgaz Dağı'nın zirvesindeki 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesine çıkarak ağır kış şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını yeniledi. Kastamonu-Ankara karayolu Çatören köyünden yola çıkan off-roadcılar, yaklaşık 4 saat süren bir sürüşün ardından Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'ın en yüksek noktasına ulaştı. 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Zirvesine ulaşan ekip, Türk bayrağını yenileyerek bölgeden ayrıldı.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, Ilgaz Dağı'nın muhteşem doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de geleneksel zirve tırmanışı faaliyetlerimizi bu yıl anlamlı bir etkinlikle başlatmak istedik. Zirvede dalgalanan şanlı Türk bayrağımız, kış mevsimindeki şartlar nedeniyle yıpranmıştı. Bizler de bayrağımızı, yenisiyle değiştirmek için yola koyulduk ve yeni astığımız bayrağımızı zirvede dalgalandırdık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU