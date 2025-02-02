Ilgaz Dağı'nda Kayak Keyfi: Yarıyıl Tatilinin Son Günü Yoğun Geçti

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilerin akınına uğradı. Öğrenciler kayak yapıp kızakla kayarak tatilin son gününü değerlendirdi.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilinin son gününde öğrenciler de kayak merkezlerinin yolunu tuttu. Kastamonu, Samsun, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çorum ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen öğrenciler, yarıyıl tatilinin son gününü kayak yapıp kızakla kayarak geçirdi. Kayak merkezlerinde telesiyejlerde binmek isteyen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Tatilci yoğunluğunun yaşandığı Ilgaz Dağı dronla havadan görüntülendi.

"Çok eğleniyoruz"

Yarıyıl tatilinin son günü Ilgaz Dağı'na Ankara'dan ailesiyle gelen Taha Yağız Rençber, "Okulların başlamasına son bir gün kaldı. Onun için bugün buraya geldik. Burada da çok eğleniyoruz. İnşallah güzel bir gün olur. Ilgaz Dağı'nda kayıyorum, bu şekilde eğleniyorum" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi İkra Yüksel, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Okullar başlayacağı için biraz üzülüyorum ama tatilin son günü olmasına rağmen güzel geçiyor. Tatilde oyun oynadım, ders çalıştım, dans ettim, sinemaya gittim. Her şey çok güzeldi. Bugün de buraya geldim, çok eğlenceli geçiyor. Sürekli kaydık, ailemle kahvaltı yaptık" diye konuştu.

"Fiyatlar makul, herkes tarafından tercih edilebilir"

Üniversite öğrencisi Elif Cansu da, tatil için merkeze geldiğini ifade ederek, "Ben zaten Ilgazlıyım. Ailemle aymaya geldim. Kardeşim de ortaokul öğrencisi, onun da tatilinin son günü. Birlikte eğlenelim istedik. Eğleniyoruz, her şey güzel. Bir sıkıntı olduğunda da ekipler yardıma geliyor. Fiyatlar da makul, herkes tarafından tercih edilebilir" şeklinde konuştu. - KASTAMONU