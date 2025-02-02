Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Ilgaz Dağı'nda Kayak Keyfi: Yarıyıl Tatilinin Son Günü Yoğun Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin son gününde öğrenci akınına uğradı. Farklı şehirlerden gelen öğrenciler, kayak yaparak ve kızakla kayarak tatilin tadını çıkardı.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilerin akınına uğradı. Öğrenciler kayak yapıp kızakla kayarak tatilin son gününü değerlendirdi.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilinin son gününde öğrenciler de kayak merkezlerinin yolunu tuttu. Kastamonu, Samsun, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çorum ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen öğrenciler, yarıyıl tatilinin son gününü kayak yapıp kızakla kayarak geçirdi. Kayak merkezlerinde telesiyejlerde binmek isteyen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Tatilci yoğunluğunun yaşandığı Ilgaz Dağı dronla havadan görüntülendi.

"Çok eğleniyoruz"

Yarıyıl tatilinin son günü Ilgaz Dağı'na Ankara'dan ailesiyle gelen Taha Yağız Rençber, "Okulların başlamasına son bir gün kaldı. Onun için bugün buraya geldik. Burada da çok eğleniyoruz. İnşallah güzel bir gün olur. Ilgaz Dağı'nda kayıyorum, bu şekilde eğleniyorum" dedi. 4'üncü sınıf öğrencisi İkra Yüksel, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Okullar başlayacağı için biraz üzülüyorum ama tatilin son günü olmasına rağmen güzel geçiyor. Tatilde oyun oynadım, ders çalıştım, dans ettim, sinemaya gittim. Her şey çok güzeldi. Bugün de buraya geldim, çok eğlenceli geçiyor. Sürekli kaydık, ailemle kahvaltı yaptık" diye konuştu.

"Fiyatlar makul, herkes tarafından tercih edilebilir"

Üniversite öğrencisi Elif Cansu da, tatil için merkeze geldiğini ifade ederek, "Ben zaten Ilgazlıyım. Ailemle aymaya geldim. Kardeşim de ortaokul öğrencisi, onun da tatilinin son günü. Birlikte eğlenelim istedik. Eğleniyoruz, her şey güzel. Bir sıkıntı olduğunda da ekipler yardıma geliyor. Fiyatlar da makul, herkes tarafından tercih edilebilir" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
img

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti!
img

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.