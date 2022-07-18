İhsan Tunçoğlu: "Komşu iller YHT'ye kavuştu, Kütahya üvey evlat mı?" Kütahya basın camiasının usta ismi İhsan Tunçoğlu, Kütahya'nın Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağından mahrum bırakılmasına adeta isyan etti. Kütahya basın camiasının usta ismi İhsan Tunçoğlu, Kütahya'nın Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağından mahrum bırakılmasına adeta isyan etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Bursa-Balıkesir- Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı projesini açıklamasının ardından İhsan Tunçoğlu Kütahya için ses yükseltti. Gazetecilerin çatı örgütlerinde yöneticiliğini sürdüren usta kalem "Kütahya Üvey Evlat mı?" diye sordu. Komşu illerimiz Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Bilecik, Bursa, Balıkesir'in Yüksek Hızlı Tren'e kavuştuğunu belirten Tunçoğlu, "Sadece Kütahya mahrum bırakıldı. Yorum sizlerin" dedi. Tunçoğlu, milletvekillerinden konuya ilişkin bir cevap beklediklerinin altını çizdi.(EFE-) - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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