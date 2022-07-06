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İHA muhabirinin o fotoğrafına kayıtsız kalınmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İHA muhabirinin o fotoğrafına kayıtsız kalınmadı

Zonguldak'ta meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan küçük kızı taşıyan polis memuru, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Zonguldak'ta meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan küçük kızı taşıyan polis memuru, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından ödüllendirildi. İHA Muhabiri Onur Altındağ'ın objektifine yansıyan o fotoğraf ise hafızalara kazındı.

Geçen Haziran ayında kuvvetli yağışların sele dönüştüğü Gökçebey ilçesinde 30 hane sular altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği o anlar gazeteciler tarafından da yakından takip edildi. Bir metreyi bulan sel sularında AFAD'a ait botlarla kurtarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Sel suları nedeniyle bir binanın ikinci katında mahsur kalan küçük kız, Gökçebey Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Adem Yayar tarafından kurtarıldı.

Trafik polisi, sel sularının arasına girerek küçük kızı kucağına alıp güvenli bölgeye taşıdı. İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Altındağ ise o anları fotoğraf karesiyle haberine taşıdı. O fotoğrafa kayıtsız kalınmadı. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, sel afetinde fedakarca görev yapan polis memuru Adem Yayar'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti. Fotoğraf karesini de çerçeveleterek hatıra olarak saklaması için takdim etti. - ZONGULDAK

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