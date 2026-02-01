Haberler

Kadın emeği standartla buluşuyor

Güncelleme:
Serhat Kalkınma Ajansı, 'Iğdır'ın Üreten Kadınları ve Gıda Üretiminde Standardizasyon Projesi' için sözleşme imzaladı. Proje, kadın girişimcilerin gıda üretim süreçlerini standartlaştırmayı ve ürün kalitelerini artırmayı hedefliyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan " Iğdır'ın Üreten Kadınları ve Gıda Üretiminde Standardizasyon Projesi" için Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan ve Genel Sekreter Gökçen Turan arasında sözleşme imzalandı.

S.S. Girişimci Kadınlar Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin üreteceği ürünlerin güvenilir, standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde üretilmesi amacıyla Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, kooperatifin üretim tesisinde görev alacak bir gıda mühendisi tarafından teknik danışmanlık hizmeti sunulacak.

Dört ay sürecek danışmanlık sürecinde üretim süreçlerinin standardizasyonu, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve gıda mevzuatına uyum başlıklarında kooperatif üyelerine uygulamalar aktarılacak. Faaliyet sonunda 5 ürün için gıda tebliğlerine uygun üretim süreçlerinin oluşturulmasıyla, kadın girişimcilerin üretim kapasitesi ve ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor. - KARS

