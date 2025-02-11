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İGA İstanbul Havalimanı'nda Kar Yağışına Önlem

İGA İstanbul Havalimanı'nda Kar Yağışına Önlem
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda uçaklar buz çözücü sıvılarla yıkanarak seferlerin aksamadan devam etmesi için önlemler alındı.

İga İstanbul Havalimanı'nda uçaklar "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Havalimanında seferlerde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

İstanbul'da başlayan kar yağışı özellikle şehrin kuzey ilçelerinde etkisini gösterdi. İGA İstanbul Havalimanı'nda da kar yağışına karşı önlemler arttırıldı. Havalimanı'nda uçaklar pist başında "de-icing" ve "anti icing" adı verilen işlemle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmazken, yağışın artması ihtimaline karşı apronda kar küreme araçları ve temizlik araçları hazır tutuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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