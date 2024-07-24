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İEÜ Mezunu Burcu Akyüz, Bosch'un Avrupa'daki Önemli Yöneticilerinden Biri Oldu

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu Burcu Akyüz, Bosch markasının Avrupa'daki en önemli yöneticilerinden biri oldu. Akyüz, Bosch elektrikli el aletlerinin Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarından sorumlu ürün portföy yöneticisi olarak görev yapıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu Burcu Akyüz, hızlı bir kariyer yükselişiyle dünyaca ünlü Bosch markasının Avrupa'daki en önemli yöneticilerinden biri oldu. Bosch elektrikli el aletlerinin Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarından sorumlu ürün portföy yöneticisi görevini üstlenen Akyüz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kariyer yolculuğunu başarıyla sürdürüyor.

İlkokul ve lise eğitimini Kayseri'de tamamlayan Burcu Akyüz (37), bir aile dostunun tavsiyesi üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'ne girerek lojistik yönetimi eğitimi aldı ve bölümünden 2010 yılında mezun oldu. İstanbul'da teknik tedarik uzmanı olarak kariyerine başlayan Akyüz, ardından başka bir firmada kategori uzmanlığı, Samsung Electronics Türkiye'de ise televizyon ürün müdürlüğü yaptı. 8 yıl önce Bosch elektrikli el aletlerinde marka yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Akyüz, burada gösterdiği başarılarla Bosch'un Türkiye'deki pazarlama sorumlularından biri oldu. Akyüz, 3 yıl önce ise Bosch'un Macaristan'daki merkezinde, Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarından sorumlu portföy yöneticisi görevine getirildi.

Yaşamını Macaristan'da sürdüren Akyüz, üniversitede okurken de yurt dışında kariyer yapma fikrinin hep aklında olduğunu ifade ederek, "Annem de üniversite okumak için yıllar önce İzmir'e gelmiş. Seneler sonra ben de annemle aynı yolu izledim. Üniversite tercihi yapmadan önce İEÜ'yü tanıyan bir aile dostumuz, burayı seçmem gerektiğini, çok memnun kalacağımı ifade etmişti. Şimdi geçmişe baktığımda, bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun tempolu bir işte çalıştığını belirten Akyüz, "Bosch gibi uluslararası bir markada çalışmak büyük bir onur. Başarı; disiplin ve emek gerektirir. Çalışma hayatım boyunca bu prensiplere sadık kaldım ve bugünlere geldim" diye konuştu.

Bu yıl üniversite tercihinde bulunacak gençlere de tavsiyelerde bulunan Akyüz, "Üniversite ve bölüm tercihinde bulunurken acele etmeyin. Gelecekte ne olmak, 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istediğinizi hayal edin. Unutmayın ki üniversite seçimi, hayat yolculuğunuzdaki önemli bir dönüm noktası. Hayallerinize, hedeflerinize sarılın. Kendinize güvenin ve inanın. Siz istedikten ve çalıştıktan sonra, uzak gibi duran birçok başarıya ulaştığınızı göreceksiniz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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