Başkan Alan, gençlerle bir araya geldi
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, genç girişimcilerle bir araya geldiği iftar programında girişimciliğin önemine değindi ve gençlerin ekonomik kalkınmadaki rolünü vurguladı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Elazığ Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda genç girişimcilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alan, gençlerin şehir ve ülke ekonomisinin gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Dünyanın hızla değiştiğini belirten Alan, "Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişim döngüsünde girişimcilik ruhu, özellikle genç girişimcilik ruhu, şehirlerin kalkınmasında ve dolayısıyla istihdamın gelişmesinde en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Altını çizerek ifade etmeliyim ki istihdamın ve üretimin artması için sizlerin gücüne daha çok ihtiyacımız var. Girişimcilik; cesaret, inanç, kararlılık ve azim gerektiren zor ama kutsal bir yolculuktur. İş hayatına atılmakla başlattığınız bu yolculukta toplumsal sorumluluk bilincini hayatınızın merkezine yerleştirmek sizi farklı kılacak ve bir adım öne çıkaracaktır. Ben her birinizin bu bilince sahip olduğunuza yürekten inanıyorum ve sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Alan, "Sizlerin yenilikçi bir anlayışla zamana ve değişen dünya şartlarına uyumlu gayretlerinizi görmek bizim için büyük mutluluk ve ilham kaynağıdır. Sizlerin çalışma hayatınızdaki gayretleri, azmi ve inancı bu şehrin ve bu ülkenin geleceğidir. Son günlerde komşu ülkelerimiz ve Ortadoğu'da yaşanan savaşlar da gösteriyor ki bir ülkenin ekonomik gücü savunma sanayi ile ölçülüyor. Savunma sanayide önde olmak ise güçlü bir ekonomi, istikrarlı yönetimler, vizyoner yöneticiler ve sizlerin girişimciliklerinin eseri olan teknolojik yeniliklerle mümkündür" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

