İDO'nun Yalova-Pendik seferleri tehirli yapıldı

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) pazar akşamı Yalova'dan Pendik'e yapılan 21.00 ve 22.00 seferlerinde rötar yaşandı.

İDO'nun akşam saat 21.00'de Yalova'dan İstanbul Pendik'e yapılacak seferi, gemi arızası sebebiyle 21.43'de gerçekleştirildi. Hızlı bur ulaşım vaadeden İDO'da yaşanan aksamalar, hızlı feribotu tercih eden yolcuları zor durumda bıraktı. 40 dakikadan fazla Yalova İDO terminalinde bekleyen araç ve yolcular, 43 dakikalık gecikme sebebiyle birçok zorluk yaşadıklarını belirttiler.

İDO'nun saat 22.00'de yapılması planlanan seferi de gecikmeli gerçekleştirildi. Bu arada terminaldeki kargaşa sebebiyle 21.45'de yapılacak Yalova-Yenikapı seferi 10 dakika gecikmeli gerçekleşti. Daha hızlı bir ulaşım için Pendik feribotunu tercih eden vatandaşlar, İDO'da son aylarda gecikme miktarlarında ciddi artış olduğuna dikkat çektiler. Yalova-Pendik arasınadik 45 dakikalık sefer süresi 53 dakikaya çıktı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı