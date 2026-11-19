Bakanlıkla yaptıkları iş birliğiyle kadın-erkek fırsat eşitliğini şirketlerin yönetim, istihdam ve tedarik süreçlerine taşımayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Yasemin Açık, "Bu kapsamda şirketlerin somut hedefler üstlenmesini sağlayacak gönüllü taahhüt mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Girişimci kadınların büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde daha fazla yer alması da bu yaklaşımın önemli bir parçası" dedi.

19 Kasım Dünya Girişimci Kadınlar Günü dolayısıyla İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, açıklamalarda bulundu.

Yatırım ortamındaki daralmanın tüm girişimleri etkilediğini belirten Prof. Dr. Açık, "Küresel belirsizlikler ve ekonomik şartlar yatırımcıları daha seçici davranmaya yöneltiyor. Ancak yatırımların azalmasının yanı sıra dağılımın nasıl olduğunu da irdelememiz gerekiyor. StartupCentrum'un raporu, yılın üçüncü çeyreğinde yatırım işlemlerinin yüzde 83,3'ünün erkeklerin, yüzde 16,7'sinin kadın ve erkeklerin birlikte kurduğu girişimlere yapıldığını gösteriyor. Tamamen kadın kuruculu girişimlerin payı ise sıfır. Bu tabloyu yalnızca ekonomik şartlarla açıklayamayız. Kadınların tek başlarına kurdukları girişimlerin yatırım süreçlerinde neden bu kadar sınırlı yer bulduğunu, son çeyrekte ise neden hiç yer alamadığını sorgulamalıyız. Yatırım fonlarının ve melek yatırımcı ağlarının kadınların kurduğu girişimlere erişimini artırmasını, yatırım değerlendirmelerinde fırsat eşitliğini gözetmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yatırımcıların yanı sıra büyük şirketlerin de girişimci kadınların büyümesinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Açık, "İş dünyasından beklentimiz, girişimci kadınları yalnızca sosyal sorumluluk çalışmalarının bir parçası olarak görmemeleri. Kadınların kurduğu şirketleri potansiyel tedarikçiler, teknoloji ortakları ve müşterek iş geliştirebilecekleri işletmeler olarak değerlendirmeliler. Özellikle Anadolu'daki girişimci kadınların büyük şirketlerin tedarik zincirlerine katılmasını sağlayacak kalıcı ticari ilişkiler kurulmalı. Biz de federasyon olarak, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürüttüğümüz Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında hazırladığımız Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı ile şirketlere bu konuda yol gösteriyoruz. Bu çalışma, kadınların kurduğu işletmelerin satın alma ve tedarik süreçlerine daha fazla katılmasına yönelik somut öneriler içeriyor. Şirketler bu önerileri kendi satın alma süreçlerine uyarlayarak girişimci kadınlar için daha fazla iş fırsatı oluşturulabilir. Bakanlığımızla yaptığımız iş birliğiyle kadın-erkek fırsat eşitliğini şirketlerin yönetim, istihdam ve tedarik süreçlerine taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda şirketlerin somut hedefler üstlenmesini sağlayacak gönüllü taahhüt mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Girişimci kadınların büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde daha fazla yer alması da bu yaklaşımın önemli bir parçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı