Icelandair, İstanbul Havalimanı'na Seferlere Başladı

Icelandair, 5 Eylül itibarıyla İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başlamış olup, haftada 2 ile 4 sefer düzenleyecek. Bu yeni hat ile İstanbul, uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nda İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, 5 Eylül itibarıyla İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.

İstanbul Havalimanı, uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Avrupa ile Asya'nın kesişim noktasında yer alan İstanbul'un tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürürken, İGA İstanbul Havalimanı'na tarifeli sefer düzenleyen havayolu sayısı 115'i aştı. İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, 5 Eylül itibarıyla İstanbul'a tarifeli seferlere başladı. Icelandair, 2025 yılında seferlere başlayan 7. yeni havayolu şirketi oldu. Yeni hat kapsamında Reykjavik-İstanbul arasında haftada 2 ile 4 sefer düzenlenecek. Uçuşlarda 160 koltuk kapasiteli Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar kullanılacak. Ayrıca Icelandair'in İstanbul'a başlamasıyla birlikte Türk Hava Yolları ile yapılan codeshare anlaşması da genişletildi. Bu işbirliği sayesinde yolcular, Reykjavik üzerinden Asya ve Orta Doğu'daki birçok noktaya hızlı ve kolay bağlantı imkanına kavuşacak. Son olarak bu yılın başından itibaren İGA İstanbul Havalimanı, Japonya'dan All Nippon Airways, İran'dan Fly Sepehran, Ürdün'den Fly Jordan, İspanya'dan Air Europa, Malta'dan KM Malta, Suriye'den Syrian Air ve son olarak İzlanda'dan Icelandair'i ağırlayarak, küresel ölçekteki konumunu güçlendirmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
