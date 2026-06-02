Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 24 ticari gemi geçti

İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan yapılan geçişlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 24 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın akıllı kontrolü kararlılıkla yürütülecek ve kötü niyetli yabancılar için Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda yer olmayacak" denildi.

İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre; geçiş yapan gemiler izin aldı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasıyla koordinasyon sağladı. - TAHRAN

