Hulusi Akar'dan AKİB yönetimine teşekkür
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Münih'teki ziyaretinde Kayserili hemşehrilere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti. Akar, gurbetteki birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 12-16 Şubat tarihleri arasında Münih'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kendisine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla AKİB Kurucu Genel Başkanı ve yönetimine övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

Ziyaret sonrası yayımladığı mesajında Akar, gördüğü ilgi ve ev sahipliğinin yalnızca resmi bir karşılama olmadığını, köklü bir dayanışma kültürünün güçlü bir tezahürü olduğunu vurguladı. İlk andan itibaren sergilenen samimi duruş, teşkilat ruhu ve gönülden sahiplenişin hafızalarında müstesna bir yer edindiğini ifade eden Akar, bu sıcak karşılamanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Kayserili hemşehrilerin dünyanın dört bir yanında çalışkanlıkları, girişimcilikleri ve dayanışma ruhlarıyla temayüz ettiğine dikkat çeken Akar, gurbette sergilenen birlik, azim ve memleket sevdasının takdire şayan olduğunu dile getirdi. Coğrafyalar değişse de gönül bağlarının ve ortak değerlerin dimdik ayakta oluşunun gurur verici olduğunu kaydetti.

Düzenlenen akşam yemeği programı için başta AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar olmak üzere tüm AKİB üyelerine teşekkür eden Akar, sağlık, başarı ve esenlik temennilerini iletti.

Münih'te gerçekleşen bu buluşma, yurt dışındaki Türk toplumunun birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne sererken, Kayseri diasporasının güçlü dayanışma örneği takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
