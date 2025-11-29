Hopa Laz Böreği Kadın Kooperatifi, Geleneksel Lezzeti Tanıtmaya Devam Ediyor

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde faaliyet gösteren Hopa Laz Böreği Kadın Kooperatifi, geleneksel Laz böreğini özgün tarifiyle üretip Türkiye çapında tanıtmaya devam ediyor. Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Neziha Topaloğlu, "Birçok yerde farklı yapılıyor, biz asıl lezzeti anlatmaya çalışıyoruz" dedi. Kooperatif Üyesi Nilüfer Alparslan ise artan maliyetlere dikkati çekerek, "Un, şeker, yumurta, süt, yağ, fındık… Her şeye zam geliyor. Elektrik maliyetleri de arttı. Ürün fiyatlarına tam olarak yansıtamıyoruz, bu nedenle zamları geniş aralıklarla yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde dört yıl önce kurulan ve üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan Hopa Laz Böreği Kadın Kooperatifi, geleneksel Laz böreğini özgün haliyle üretmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Kooperatif, hem yöresel tatları yaşatıyor hem de kadın emeğini görünür kılmayı amaçlıyor.

"Bu tatlıyı yeni nesillere sevdirmek için mücadele ediyoruz"

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Neziha Topaloğlu, Laz böreğinin Türkiye'de giderek daha fazla bilinir hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Karadeniz bölgesinde Laz böreğini herkes tanıyor. Biz de dört yıldır Türkiye çapında tanıtmak için çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarda Laz böreğinin orijinalinin karabiberli bir tatlı olduğunu anlatıyoruz. Her yörede farklı yapılıyor ama çıkış noktası Hopa'dır. Birçok yerde karabibersiz yapılıyor, hatta gören turistler küf sanıyor ya da böreği tuzlu zannediyor. Kıymalı mı diye soran bile oldu. Biz de aslının karabiberli, tatlı bir börek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescillenen Laz böreğini doğru tarifle üretmeyi görev bildiklerini söyleyen Topaloğlu, kooperatifin kadın emeğini önceleyen yapısına da dikkati çekerek, "Biz burada yedi kadın çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu tatlıyı yeni nesillere sevdirmek için mücadele ediyoruz. Amacımız, Laz böreğini önce Türkiye'ye ardından dünyaya tanıtmak" dedi.

"Maliyetler artıyor ama biz ürünlerimize geniş aralıklarla zam yapmaya çalışıyoruz"

Kooperatif Üyesi Nilüfer Alparslan ise kooperatifte ürün çeşitliliğinin arttığını belirterek, "Laz böreği ve hamsili ekmeğin tescilini aldık. Hamsili ekmek sipariş üzerine yapılıyor ama Laz böreğini her gün çıkarıyoruz. Su böreği, baklava ve özellikle çok ilgi gören helva da üretiyoruz. Tamamı kadın emeğiyle yapılıyor" dedi.

Artan maliyetlerin üretimi zorlaştırdığını dile getiren Alparslan, "Un, şeker, yumurta, süt, yağ, fındık… Her şeye zam geliyor. Elektrik maliyetleri de arttı. Bu artışları ürün fiyatlarına tam olarak yansıtamıyoruz çünkü tepki görebiliyoruz. Bu nedenle zam dönemlerini geniş aralıklarla yapmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.