AKİB Genel Başkan Yardımcısı Özkara: 'Hollanda'nın aldığı karar hukuki değil siyasi bir tutumdur'

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Diplomatik İşler Komisyonu Başkanı İsmet Özkara, Hollanda'nın Ankara Anlaşması'nı askıya almasına sert tepki gösterdi.

Hollanda Danıştayı'nın 1 Temmuz 2025'te aldığı karar, Ankara Anlaşması kapsamında yapılan şirket oturum başvurularını fiilen askıya alarak Türk vatandaşlarının haklarını ciddi biçimde sınırladı. Yeni uygulama, Hollanda içinde yapılan başvuruların 'otomatik ret' gerekçesiyle kabul edilmemesine neden oluyor. Süreci yakından takip eden AKİB Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Diplomatik İşler Komisyonu Başkanı İsmet Özkara, kararın hem Hollanda iç hukukuna hem de Ankara Anlaşması'nın bağlayıcı hükümlerine açıkça aykırı olduğunu vurgulayarak sert tepki gösterdi. Özkara, "Her başvuru kendi içinde değerlendirilmesi gerekirken Hollanda, Türk vatandaşlarına yönelik toplu bir ret politikasına yönelmiştir. Bu hukuki değil, siyasi bir tutumdur" dedi.

Avukat İsmet Özkara, Hollanda'nın Amerika, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ticaret anlaşmasına sahip diğer ülke vatandaşlarına aynı kısıtlamayı uygulamadığını hatırlatarak, "Aynı haklar bu ülkelere tanınırken Türkiye'ye tanınmıyor. Bu açık ve net bir ayrımcılıktır" ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte Türk girişimcilerin Hollanda'da şirket kurma, iş planı hazırlama ve süreci ülke içinden yönetme imkanının ortadan kalktığını belirten Özkara, bunun Türklerin serbest çalışma ve girişim hakkına vurulmuş ciddi bir darbe olduğunu söyledi.

Haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Özkara ve ekibi, kararın geri çekilmesi için Avrupa Komisyonu'na sunulmak üzere kapsamlı bir imza kampanyası başlattı. Özkara, "Bu yalnızca Türk vatandaşlarının değil, Avrupa'da iş kurma özgürlüğünün korunması adına verilen bir mücadeledir. Herkesin bu süreçte destek vermesi büyük önem taşıyor" diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu. - KAYSERİ