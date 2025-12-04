Haberler

AKİB Genel Başkan Yardımcısı Özkara: "Hollanda'nın aldığı karar hukuki değil siyasi bir tutumdur"

AKİB Genel Başkan Yardımcısı Özkara: 'Hollanda'nın aldığı karar hukuki değil siyasi bir tutumdur'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkan Yardımcısı İsmet Özkara, Hollanda'nın Ankara Anlaşması'nı askıya alarak Türk vatandaşlarının haklarını kısıtlamasına sert tepki gösterdi. Özkara, Hollanda'nın bu uygulamasını hukuki değil, siyasi bir tutum olarak değerlendirdi ve ayrımcılık olarak nitelendirdi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Diplomatik İşler Komisyonu Başkanı İsmet Özkara, Hollanda'nın Ankara Anlaşması'nı askıya almasına sert tepki gösterdi.

Hollanda Danıştayı'nın 1 Temmuz 2025'te aldığı karar, Ankara Anlaşması kapsamında yapılan şirket oturum başvurularını fiilen askıya alarak Türk vatandaşlarının haklarını ciddi biçimde sınırladı. Yeni uygulama, Hollanda içinde yapılan başvuruların 'otomatik ret' gerekçesiyle kabul edilmemesine neden oluyor. Süreci yakından takip eden AKİB Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Diplomatik İşler Komisyonu Başkanı İsmet Özkara, kararın hem Hollanda iç hukukuna hem de Ankara Anlaşması'nın bağlayıcı hükümlerine açıkça aykırı olduğunu vurgulayarak sert tepki gösterdi. Özkara, "Her başvuru kendi içinde değerlendirilmesi gerekirken Hollanda, Türk vatandaşlarına yönelik toplu bir ret politikasına yönelmiştir. Bu hukuki değil, siyasi bir tutumdur" dedi.

Avukat İsmet Özkara, Hollanda'nın Amerika, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ticaret anlaşmasına sahip diğer ülke vatandaşlarına aynı kısıtlamayı uygulamadığını hatırlatarak, "Aynı haklar bu ülkelere tanınırken Türkiye'ye tanınmıyor. Bu açık ve net bir ayrımcılıktır" ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte Türk girişimcilerin Hollanda'da şirket kurma, iş planı hazırlama ve süreci ülke içinden yönetme imkanının ortadan kalktığını belirten Özkara, bunun Türklerin serbest çalışma ve girişim hakkına vurulmuş ciddi bir darbe olduğunu söyledi.

Haksız uygulamaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Özkara ve ekibi, kararın geri çekilmesi için Avrupa Komisyonu'na sunulmak üzere kapsamlı bir imza kampanyası başlattı. Özkara, "Bu yalnızca Türk vatandaşlarının değil, Avrupa'da iş kurma özgürlüğünün korunması adına verilen bir mücadeledir. Herkesin bu süreçte destek vermesi büyük önem taşıyor" diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

Sakın bunu yapmayın! Aracındaki su şişesi 500 bin TL fatura çıkardı
Metroda infial yaratan olay! Uyuyan adamı ateşe verip kaçtı

Metroda uyuyan adamı diri diri ateşe verip kayıplara karıştı
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Gözaltındaki ünlü illüzyonist Aref Ghafouri için karar çıktı
Özgür Özel 'Bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

Asgari ücret teklifi heyecanlandırdı: Bu rakamın altında yokuz
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
ABD'de üniversite katliamı son anda önlendi

Kanlı plan son anda engellendi: Üniversiteyi kan gölüne çevirecekti
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu

Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.