Hentbolda Şampiyon Eskişehir Büyükşehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hentbol genç erkekler final maçında Orman Spor Kulübü'nü mağlup ederek il şampiyonu oldu.

Hentbol İl Temsilciliği faaliyet programı içerisinde yer alan Kulüplü Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı.

Final müsabakasında Eskişehir Orman Spor Kulübü ile karşılaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, seyir zevki yüksek maçta sahadan galip ayrıldı.

Düzenlenen tören ile altın madalyalarını alan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü gençleri, 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil edecekler.