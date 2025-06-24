Hendek'te Bulunan 19 Bin 800 Lira Polis Merkezine Teslim Edildi

Hendek'te Bulunan 19 Bin 800 Lira Polis Merkezine Teslim Edildi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bankamatiğin haznesinde bulunan 19 bin 800 lira, duyarlı bir vatandaş tarafından polis merkezine teslim edildi. Paranın sahibi henüz bulunamadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir vatandaş para yatırmak için gittiği bankamatiğin haznesinde bulduğu 19 bin 800 lirayı polis merkezine teslim etti.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Hendek ilçe merkezi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bankamatiğe para çekmek için giden Yener Gözdağı isimli vatandaş, para haznesinde unutulmuş banknotları fark etti. Paranın sahibini bulamayan ve ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçen duyarlı vatandaş, banka yetkililerinin yönlendirmesiyle parayı şube açıldığında teslim etmesi gerektiği bilgisini aldı. Ancak o sırada banka kapalıydı. Gün içinde çalıştığı için bankaya gidemeyeceğini aktaran duyarlı vatandaş, çözüm olarak parayı polis merkezine götürmeyi tercih etti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak altına alınan 19 bin 800 liranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bankamatik haznesinde bulduğu parayı polise teslim eden Gözdağı, "Para çekmek için bankamatiğe geldim ve o esnada bankamatiğin haznesinde para gördüm. Müşteri temsilcisini aradım oradan bana bankamatiğin seri numarasını sordu ve söyledim. O da bana buradan bir işlem yapamayacağını ve para ile birlikte şubeye gitmemi söyledi. Ama çalıştığım için şubeye gidemedim ve bu sebeple bulduğum parayı polis merkezine teslim ettim" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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