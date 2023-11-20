Hazreti Mevlana, 750'inci vuslat yılında Osmangazi'de anıldı

Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslatının 750'inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi ve Bursa Konyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği programla anıldı.

Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin, Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği anma programı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak tasavvuf musikisi konseri ve semazen gösterimiyle devam etti. Program mehter takımının konseriyle son buldu. Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 750'inci yıl etkinliğine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursa Konyalılar Derneği Başkanı Musa Bozkurt, Bursa'da yaşayan Konyalılar ve Bursalı vatandaşlar katıldı.

Hazreti Mevlana'yı hakka vuslatının 750'inci yılında rahmet ve şükran ile andıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, "Tasavvuf kültürünün en büyük temsilcilerinden olan Hazreti Mevlana'nın Allah'a ve kullarına duyduğu aşk ve muhabbet, her yıl Şeb-i Arus günlerinde ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunmaktadır. Kuran, sünnet ve tasavvufu kaynak alarak eşsiz edebi üslubuyla mesajını insanlığa aktaran vuslatının üzerinden 750 yıl geçmesine rağmen sadece ülkemizde değil tüm dünyada isminden hep hayır, dua ve hayranlıkla söz ettiren Hazreti Mevlana, çağları aşan söylem ve söyleyişiyle insanların ruhuna dokunmuş büyük bir alim ve gönül insanıdır. Farklı dilleri konuşan, dinlere inanan ve kültürlere sahip milyonlarca insan, Hazreti Mevlana'nın şahsında ve eserlerinde insan olmanın anlam ve önemini daha iyi kavramaktadır. Bu toprakları bizler için vatan yapan kadim kültürümüzde Hazreti Mevlana ve onun gibi Allah dostlarının emekleri çok büyüktür. Anadolu insanına aşıladıkları birlik şuuru sayesinde tek bir millet olarak kardeşçe, hür ve bağımsız yaşama imkanına sahibiz, ne olursan ol gel evrensel iletisiyle kendisine gönül veren herkesi sevgi, bilgi, kemal, hoşgörü, ahlak ve insanlık değerlerine davet etmiştir" dedi.

"İsrail tarafından katledilen kardeşlerimizin feryadı arşı titretiyor"

Bugün içinde bulunduğumuz durumda insanlık Hazreti Mevlana ve onun gibi gönül dostlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duymakta olduğunu belirten Erdönmez, "Filistin, Gazze ve Batı Şeria'da işgal edilmiş topraklarda yaşamını sürdürmeye çalışan ve terör devleti İsrail tarafından katledilen kardeşlerimizin feryadı arşı titretirken vicdanını sesine kulaklarını tıkamış batı devletleri bu zulmü desteklerken bizler yine hakkın sesi olmaya devam edeceğiz. Hazreti Pirin dediği gibi bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir. Kişi rabbine dayanmışsa yalnız değildir. Rabbine kavuşmayı bir vuslat olarak gören ve ona kavuştuğu geceyi bir düğün gecesi, Şeb-i Arus gecesi gören kişi için ölüm artık ölmüştür. Ölümü içinde öldüren kişiyi artık Allah'tan başka hiç kimse korkutamaz. Ne mutlu bize ki sayın cumhurbaşkanımız ve Türkiye bugün her şeyi göze alarak dünyaya meydan okuyor. Burası yüzlerce yıl 3 kıtaya adalet, demokrasi ve hoşgörüyle hükmeden Osmangazi'dir. Bugün kuruluştan kurtuluşa, Cumhuriyetin yüzüncü yılından Türkiye yüzyılına gönül ve hizmet seferberliğimiz sürüyor. Türkiye hazan mevsiminin ardından sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni Türkiye ile yeni bir bahar ve uyanış başladı" diye konuştu.

Hazreti Mevlana gibi bütün dünyaya ve insanlığa öğütler veren bir ecdadın torunları olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Ali Mersin de, "Şuan Gazze'de büyük bir yıkım ve insanlık dramı var. Sayın cumhurbaşkanımız ve bizim insanımız dışında tüm dünyanın sağır, dilsiz ve kör olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hazreti Mevlana'nın düğün gecesi olarak nitelendirdiği hakka yürüyüşünün 750'inci yılındayız. Bildiğiniz gibi 2023 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tarafından Mevlana yılı olarak ilan edildi. Biz de Hazreti Mevlana felsefesini en doğru şekilde anlamak amacıyla bugün aradayız" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı konuşmada, "Bize aşkı, merhameti, kainatın önemli şifrelerini her daim anlatan ve onun eserlerinden ilham alarak pek çok noktada düşünce tasavvurumuza dair önemli merhaleleri kat ettiğimiz değerli bir kişiliği bugün bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hazreti Mevlana'nın vefatının 750'inci yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. Ben bu vesileyle bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek olarak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt ise, "Dernek olarak Hazreti Mevlana'yı anma programının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz bu programlar değerli hemşerilerimizin katılımıyla her yıl katlanarak artıyor. Bundan sonra da her yıl Hazreti Mevlana'yı anma programlarımızı devam ettireceğiz. Biz dernek olarak Bursa'da yaşayan hemşerilerimize maddi ve manevi elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak çok fazla etkinlik düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde hemşerilerimizin birbirlerini tanıması ve kaynaşmasını amaçlıyoruz. Ben programın düzenlenmesinde katkıları olan başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere tüm belediyelere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA