Hayrabolu SYDV, ocak ayında 882 aileye yardımda bulundu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ocak ayında 882 vatandaşa toplamda 3 milyon 517 bin lira yardım gerçekleştirdi.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ocak ayında 882 ihtiyaç sahibine 3 milyon 517 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel