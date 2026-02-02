Haberler

Hayrabolu SYDV, ocak ayında 882 aileye yardımda bulundu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ocak ayında 882 vatandaşa toplamda 3 milyon 517 bin lira yardım gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) ocak ayında 882 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ocak ayında 882 ihtiyaç sahibine 3 milyon 517 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
