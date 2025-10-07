Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine Eylül Ayında 5.5 Milyon Lira Yardım Yapıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, eylül ayında bin 896 vatandaşa toplamda 5 milyon 575 bin lira yardımda bulundu. Kaymakam Eyüp Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel