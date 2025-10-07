Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine Eylül Ayında 5.5 Milyon Lira Yardım Yapıldı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) eylül ayında bin 896 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, eylül ayında bin 896 ihtiyaç sahibine 5 milyon 575 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.

Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ