Havran Kaymakamı Evlice Esnafı Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Edinilen bilgiye göre Kaymakam Evlice, ziyaretlerde esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Çözüm odaklı görüş alışverişinde bulunan Evlice, fırsat buldukça mahallelerde ve çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi. Kaymakam Evlice, esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. - BALIKESİR