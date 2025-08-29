Havran Kaymakamı Evlice Esnafı Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı Evlice Esnafı Ziyaret Etti
Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflarla sohbet eden Evlice, talepleri dinledi ve çözüm odaklı görüş alışverişinde bulundu.

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Edinilen bilgiye göre Kaymakam Evlice, ziyaretlerde esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Çözüm odaklı görüş alışverişinde bulunan Evlice, fırsat buldukça mahallelerde ve çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi. Kaymakam Evlice, esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
