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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı sınır kapısındaki modernizasyon işlerini inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı sınır kapısındaki modernizasyon işlerini inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kara Hudut Kapısı Modernizasyon ve Ticari Kapı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Masatlı, sınır kapısının fiziki ve teknik altyapısını güçlendirip hizmet kapasitesini artırmayı amaçlayan projenin durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kara Hudut Kapısı Modernizasyon ve Ticari Kapı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sınır kapısının fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla sürdürülen çalışmaları değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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