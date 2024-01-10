Hatay'da Zeytinyağı Fabrikasında Patlama: 50 Ton Zeytinyağı Araziye Yayıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında 2 deponun patlaması sonucu tonlarca litre zeytinyağı araziye yayıldı. Fabrika sahibi, 50 ton zeytinyağının araziye aktığını belirterek, yaklaşık 14 milyon TL zararı olduğunu söyledi.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası bulunan Rafi Göngör, satın aldığı 25 tonluk 2 depoyu geçtiğimiz gün zeytinyağıyla doldurdu. Güngör ve çalışanları sabah saatlerinde geldiklerinde, depoların patladığını ve tonlarca litre zeytinyağının araziye aktığını fark ettiler. Fabrika çalışanlarının yağışlı havada zorlu şartlarda zeytinyağlarını araziden toplama çabalarıysa cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, zeytinyağıyla kaplanan ve yeşile bürünen atık havuzu ilginç görüntü oluşturdu.

Fabrika sahibi Rafi Güngör, yaklaşık 13-14 milyon TL'lik bir kaybı olduğunu belirterek, "Gece sıralarında yeni aldığımız depolara 50 ton kadar yağ yükledik. 25'er ton şeklinde 2 depoya. Sabah saatlerinde bir tank patlıyor ve bütün yağ araziye dağılıyor. 2'nci tank da öğle saatlerinde patlıyor ama elden bir şey gelmiyor. 50 ton bir yağımız gitti, araziye döküldü. Atık çukuru yemyeşil her şey ortada görüyorsunuz. Yaklaşık 13-14 milyon TL kadar kaybımız var. Toplanan yağ sabun yapımında kullanılacak" şeklinde konuştu. - HATAY