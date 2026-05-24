Su baskınlarında zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor

Hatay'da aşırı yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarında hasar alan araziler tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. İncelemelerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, aşırı yağışlar sonrası sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak zarar gören üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personelleri tarafından sürdürülen hasar tespit çalışmaları yerinde değerlendirilirken üreticilerin yaşadığı mağduriyetler ve tarımsal alanlarda oluşan zararlar hakkında bilgi alındı.

Selden etkilenen çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Türkmen, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek İl Müdürlüğü olarak tüm imkanlarla çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.

Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli tespit ve değerlendirme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı