Hatay'da Deprem Konutlarında Son Durum Değerlendirildi

Hatay'da Deprem Konutlarında Son Durum Değerlendirildi
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Vali Mustafa Masatlı, Reyhanlı'da inşa edilen 41 kırsal afet konutunda incelemelerde bulunarak, konutların vatandaşların güvenli yaşam alanları sağlaması açısından önemine dikkat çekti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde inşa edilen 41 kırsal afet konutunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremin yaraları sarılıyor. Kent merkezinde TOKİ tarafından yürütülen deprem konutlarında çalışmalar hızla sürerken, kırsaldaki afet konutlarının bir çoğunda da sona gelindi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi'nde yapımı devam eden 41 afet konutundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı; afetlere dayanıklı ve modern yapılar olarak tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına büyük önem taşıdığını belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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