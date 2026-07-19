Tescilli Kırıkhan kavununda hasat devam ediyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, coğrafi işaret tesciline sahip Kırıkhan kavunu üretimi yapılan arazide incelemelerde bulunarak üreticiyle bir araya geldi.

İl Müdürü Türkmen, Kırıkhan ilçesinde kavun üretimi gerçekleştiren üreticiyi ziyaret ederek sezonun durumu, üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üretim alanında incelemelerde bulunan Türkmen, coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve tanıtılmasının bölge tarımı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Türkmen, Kırıkhan kavununun katma değerinin artırılmasının hem üreticilere hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı