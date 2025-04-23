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Hatay'da Çocuklar Asker Olup Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Hatay'da Çocuklar Asker Olup Eğlenceli Bir Gün Geçirdi
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Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde çocuklar, kamuflaj giyerek temsili askerlik yaptı. Jandarma tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklara komando eğitimleri verildi ve keyifli anlar yaşandı.

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukların kamuflaj giyerek temsili askerlik yaptığı anlara ait görüntüler gülümsetti.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. Kentte yaşayan çocuklar, komando bölük komutanlığında misafir edildi. Kamuflaj giyerek özel güne hazırlanan çocuklara; komandoların eğitimleri tecrübe ettirildi. Çocukların bir günlük zorlu görevi sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle yürekleri ısıttı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya paylaşımında, "23 Nisan'da çocuklarımızı komando bölüğümüzde misafir ettik. Bir günlüğüne asker oldular, araçlara bindiler, malzemeleri tanıdılar. Eğlence, heyecan ve unutulmaz anılarla dolu bir gün yaşadılar. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun! İyi ki varsınız minik kahramanlar" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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