Haberler

Harran Üniversitesi'nde Derslik Yetersizliği Nedeniyle Öğrenciler Bahçede Eğitim Görüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde derslik eksikliği nedeniyle öğrenciler derslerini fakülte bahçesinde almak zorunda kaldı. Akademik yılın başlamasıyla başlayan sıkıntının bir an önce çözülmesi isteniyor.

(ŞANLIURFA) – Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı derslik yetersizliği nedeniyle fakülte bahçesinde başladı.

Yaklaşık bir hafta önce başlayan 2025-2026 akademik yılında, fakültede yeterli derslik bulunmadığı için bazı bölümlerde derslere başlanamadı. Bu nedenle akademisyenler, öğrencileri fakülte bahçesinde topladı.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. İbrahim Halil Yaşar, derslik eksikliği nedeniyle geçen hafta derslere başlayamadıklarını belirterek, "Sorun çözülene kadar bahçede ders işlemeye devam edeceğiz" dedi.

Akademisyenler, mevcut fiziki imkanların eğitim için yetersiz olduğunu vurgularken, öğrenciler de sınıf sıkıntısının bir an önce giderilmesini istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.