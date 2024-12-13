Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu 35 Kilometreyi Buldu
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Türkiye'nin ihracatının artmasıyla birlikte tır kuyruğu 35 kilometreye dayandı. Tır şoförleri, sıranın kendilerine gelmesi için 35 saat beklediklerini belirterek zor anlar yaşadıklarını ifade etti.
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 35 kilometreye dayandı.
Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. İki gündür sıranın kendilerine gelmesi için kuyrukta bekleyen tır şoförleri, en az 35 saat sıra beklendiğini söyledi. Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan şoförler, zaman zaman zor anlar yaşadıklarına değindi. - EDİRNE