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Halfeti'ye bayram tatilinde ziyaretçi akını

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye dört günde 11 bin 282 araç giriş yaptı.

Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla da dikkat çeken Halfeti, ziyaretçi akınına uğruyor. Güzel havayı ve bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçiler, ilçe girişindeki yollarda ve merkezde yoğunluk oluşturdu. Halfeti Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bayram tatilinin ilk dört gününde ilçeye 11 bin 282 aracın giriş yaptığı bildirildi.

Kaymakamlık, ilçe güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin sahada olduğunu aktardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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