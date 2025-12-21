Haberler

Halep'te 'Halep Ana Kucağı' kampanyası sona erdi 426 milyon dolar bağış toplandı
Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen 'Halep Ana kucağı' yardım kampanyası, üç gün boyunca devam etti ve toplamda 426 milyon dolar bağış toplandı. Halep Valisi, kampanyanın başarıyla tamamlandığını ve şehrin ekonomik ve sosyal toparlanmada merkezi bir rol oynayacağını vurguladı.

Suriye'nin Halep kentinde üç gün boyunca süren ve ülke genelinde düzenlenen yardım seferberliğinin bir parçası olan "Halep Ana kucağı" (Halep Settel Al kel) bağış kampanyası bugün sona erdi. Suriye'nin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynaması beklenen kampanyada toplam 426 milyon dolar bağış toplandığı açıklandı.

Halep Valisi Mühendis Azzam el-Garib, son aylarda Suriye'nin farklı vilayetlerinde düzenlenen benzer kampanyaların bir devamı olan bu seferberliğin, halkın büyük desteğiyle başarıyla tamamlandığını duyurdu. Vali Garib, toplanan 426 milyon doların Suriye halkının dayanışma ruhunu yansıttığını ve Halep'in ekonomik ve sosyal toparlanma sürecinde merkezi bir rol oynayacağını vurguladı.

Kapanış programına video konferans yoluyla katılan Ahmed eş-Şara, Halep'in stratejik önemine vurgu yaparak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halep'in Suriye'nin ekonomik olarak yeniden canlanması için anahtar bir rol üstlendiğini belirten eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarı ve tüm Suriye'nin giriş kapısıdır. Ülkenin ekonomik yükselişi bu kapıdan, yani Halep'ten başlayacaktır" dedi.

Halep'in bölgedeki ticaret hacmine de değinen eş-Şara, "Yaptırımların kaldırılmasının ardından Halep, sadece Suriye içinde değil, bölgesel ölçekte de ilk sırada yer alacaktır. Halep, Suriye'nin ticari ve ekonomik faaliyetlerinin temel üssü haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Eş_Şara, yoksullukla mücadelenin Halep'ten başlayacağını belirterek, "Önceliğimiz Halep'teki yoksulluğu bitirmektir. Burada elde edeceğimiz başarı, diğer vilayetlere yayılmamızı ve tüm ülkede yoksulluğu sona erdirmemizi sağlayacaktır. Halep tarih boyunca yoksulluğun olmadığı bir şehirdi, bu kimliği geri kazanmak hepimizin sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Haberlerde, Halep ve kırsalının Suriye'nin ekonomik inşasındaki temel dayanak noktası olduğu ve şehrin sahip olduğu insan gücü ile üretim kapasitesi sayesinde Suriye'nin "ekonomi başkenti" olma konumunu pekiştirdiği ifade edildi. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
