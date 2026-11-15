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Halep Havalimanı'nda yıllık 2 milyon yolcu hedefli projenin ilk etabı başladı

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Halep Havalimanı'nda yıllık 2 milyon yolcu hedefli projenin ilk etabı başladı
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Suriye'de Halep Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen projenin ilk aşama çalışmaları başladı. İlk etapta altyapı ve terminaller yenilenecek, proje Halep'i bölgesel lojistik merkezi yapmayı amaçlıyor.

Suriye'de Halep Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen geliştirme ve genişletme projesinin ilk aşama çalışmaları başladı.

Ülkede uzun yıllar süren iç savaşın ardından normalleşme sürecinin sürdüğü Suriye'de, sivil havacılık alanında yeni adımlar atılıyor. Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer El-Husri, bugün itibarıyla Halep Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen geliştirme ve genişletme projesine başlandığını bildirdi. El-Husri, projenin ilk etabında altyapı, tesis ve yolcu terminallerinin rehabilite edileceğini, teknik ve hizmet sistemleri ile havalimanının kurumsal kimliğinin yenileneceğini belirtti. El-Husri ayrıca, sonraki aşamalar için mühendislik ve operasyonel etütlerin tamamlanacağını kaydetti.

Suudi Arabistan merkezli "Bin Davud" Grubu liderliğindeki Elaf Yatırım Fonu ile Sivil Havacılık Genel Otoritesi arasında imzalanan işletme ve geliştirme anlaşması kapsamında yürütülen projenin Halep'i hava taşımacılığı, kargo ve lojistik alanında bölgesel bir merkez haline getirmesi ve ülkedeki ekonomik hareketliliğe ivme kazandırması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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