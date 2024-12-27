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Hakkari ve Van Valileri Arasında Bölgesel İş Birliği Görüşmesi

Hakkari ve Van Valileri Arasında Bölgesel İş Birliği Görüşmesi
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret ederek iki il arasında sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret ederek bölgesel iş birliği ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Hakkari Valisi Ali Çelik, bazı program ve ziyaretlerden dolayı geldiği ilde Van Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında iki vali, bölgesel iş birliği ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çelik, Van'ın gelişimine katkı sağlayan projeleri ve başarılı çalışmaları dolayısıyla Vali Balcı'yı tebrik ederek, iki il arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Balcı ise Hakkari'deki başarılı çalışmalarından dolayı Vali Çelik'i kutlayarak, bölgenin kalkınması adına yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyaret, bölgesel kalkınma ve vatandaşların refahını artıracak ortak çalışmaların sürdürülmesi temennisiyle sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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