Hakkari haber | Hakkari'de kuralar çekildi Yerel Haberler Hakkari gelişmesine göre Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde istihdam edilecek 12 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde istihdam edilecek 12 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda bin 20 kişi arasında noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 12 kişi, işlemlerin ardından işe başlayacak. Programa, Noter Vekili Serdar Kundakçı ve kurum personelleri katıldı. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hakkari Noter Yerel Haberler

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