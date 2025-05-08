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Hakkari'de Kadınlara Yönelik Safran Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

Hakkari'de Kadınlara Yönelik Safran Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında Hakkari'de kadın üreticilere safran yetiştiriciliği eğitimi verildi. Eğitimle hem bölge ekonomisine katkı sağlanması hem de kadın üreticilerin tarımsal üretimde aktif rol alması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Safran Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın üreticilere yönelik safran yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Projeyle birlikte hem bölge ekonomisine katkı sağlanması hem de kadın üreticilerin tarımsal üretimde aktif rol almasının hedeflendiği eğitim programı, teknik personeller eşliğinde teorik olarak gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara safran bitkisinin ekim teknikleri, bakım süreçleri, hasat zamanı ve pazarlama stratejileri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitime katılan kadın üreticiler, proje sonunda edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde safran üretimlerine başlayarak aile ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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