Hakkari'de Fide Dağıtım Etkinliği: Vali Ali Çelik'ten Tarım Destekleme Mesajı

Hakkari'de Fide Dağıtım Etkinliği: Vali Ali Çelik'ten Tarım Destekleme Mesajı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Durankaya beldesinde 66 üreticiye 14 bin 102 adet sertifikalı fide dağıtımı yaptı. Vali, tarım projeleriyle sebzeciliğin geliştirilmesi ve üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Durankaya beldesinde fide dağıtım etkinliğine katılarak, "Bu toprakları birlikte yeşerteceğiz" dedi.

"Hakkari Sebzeciliğini Geliştirme" ve "Domates Yetiştiriciliğini Geliştirme" projeleri kapsamında Durankaya beldesinde 66 üreticiye toplam 14 bin 102 adet sertifikalı fide dağıtıldı. Fide dağıtımında konuşan Vali Ali Çelik, "Boş arazilerde sebzeciliğin geliştirilmesi amacıyla Durankaya'dayız. Şemdinli'den Yüksekova'ya, Derecik'ten Çukurca'ya, Hakkari merkez ve beldelerimize kadar toplamda bin 372 çiftçimize 402 bin sebze fidesi dağıtımını gerçekleştirmiş ve tamamlamış olacağız. Geçtiğimiz yıl bu sayı 200 bin civarındaydı, bu yıl ise iki katına çıkardık. Çünkü sahadaki uygulamalardan olumlu geri dönüşler aldık. Burada fideyi dağıtmak ve üretmek büyük bir emek. Ancak asıl büyük emek, bu fidelerin toprakla buluşup ürüne dönüşmesini sağlamaktır. Bu noktada sizlerin tecrübesi, emeği ve müdürlüğümüzün koordinasyonu çok önemli. İkisi kadın olmak üzere toplam 66 çiftçimize bu fideleri emanet ediyoruz. Umuyorum ki bu ürünleri hep birlikte sizin sofralarınızda tatma fırsatı bulacağız. Burada olmak güzel. Ağaçların, yeşilliğin arasında sizlerle bir arada olmak bana büyük mutluluk verdi. Artık huzur ortamında, birçok Hakkarili hemşehrimiz köylerinde üretim sürecini yeniden başlattı. Bu da bizim için büyük bir kazanç" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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