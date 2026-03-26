Hakkari'de 6 kişilik ailenin evi çöktü

Hakkari'de Duman ailesinin yaşadığı tek katlı toprak ev, aşırı yağışlar sonucu çöktü. Aile kendilerini dışarı atarak kurtulurken, ev eşyaları enkaz altında kaldı. Aile reisi Adnan Duman, işsiz olduğunu ve yardım beklediğini belirtti.

Hakkari'de 6 kişilik Duman ailesinin kaldığı tek katlı toprak ev, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi Şen Camisi arkasında meydana geldi. Aile fertleri kendilerini dışarı atarak canlarını kurtarırken, ev eşyaları enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Aile geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.

Aile reisi Adnan Duman, işsiz olduğunu ve yazın bazen inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını belirtti. Ancak rahatsızlığı nedeniyle artık çalışamadığını ifade eden Duman, evlerinin yapılabilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
