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Hakemlerden Anlamlı Ziyaret: Çocukların Yüzleri Güldü

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Aydın Şubesi, Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirip hediyeler dağıttı. Dernek Başkanı Eren Özyemişcioğlu, sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptı ve çocukların geleceğine destek olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Aydın Şubesi, Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Hakemler, çocuklarla vakit geçirip çeşitli hediyeler dağıtarak onların yüzlerini güldürdü.

Aydın'da yaptığı çalışmalarla taktir toplayan TFFHGD Aydın Şubesi, Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'ne anlamlı bir ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Eren Özyemişcioğlu önderliğinde gerçekleşen etkinlikte, 4. Bölge Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Mücahit Tatar, İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Çevirgen ve kurul üyeleri de hazır bulundu. Hakemler ve gözlemciler, çocuklarla vakit geçirip hediyeler dağıtarak onların yüzlerini güldürdü. Özyemişcioğlu, sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparken, yönetim kurulu üyeleri Kaan Kara, Gözde Kan ve Ali Tetik de ziyaret sırasında Çocuk Evi müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

TFFHGD Aydın Şubesi Başkanı Eren Özyemişcioğlu, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Özyemişcioğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çocukları korumak vatanı korumaktır.' sözünden hareketle çocuklarımızın yanında oluyoruz. Toplum olarak hepimizin bu çocuklara destek olması gerekiyor" dedi.

Ziyaret sırasında, çocuklara ilgi gösteren hakem ve gözlemciler, çocuk evinin çalışanlarına da teşekkür etti. Kurum çalışanları ise, bu anlamlı ziyaret için hakemlere minnettarlıklarını iletti. Ziyaret, hem çocuklar hem de katılımcılar için keyifli geçti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Valiliği Türkiye Futbol Çocuk Yerel Yaşam Spor

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